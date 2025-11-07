Саммит C5+1: что на самом деле интересует США в Центральной Азии

Серьезность своих намерений в вопросах экономического сотрудничества американцы подтвердили внесением на рассмотрение в Конгресс законопроекта об отмене поправок Джексона-Веника. Корректировки к Закону о торговле были приняты в 1974 году и ограничивали экономические отношения с СССР и другими странами социалистического лагеря. После развала Советского Союза запрет распространили на Россию и страны постсоветского пространства. В отношении РФ поправка прекратила действовать в 2012 году, а в отношении Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии и Казахстана запрет по-прежнему соблюдался.