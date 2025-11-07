Саммит C5+1: что на самом деле интересует США в Центральной Азии

Саммит С5+1 и его результаты
Саммит С5+1 как площадка для взаимодействия США и стран Центральной Азии действует с 2015 года. Инициатором его проведения является Джон Керри, занимавший должность госсекретаря с 2013 по 2017 годы. До 2023 года Белый дом в рамках C5+1 контактировал с центральноазиатскими государствами только на уровне министерств иностранных дел. Сейчас американский президент Дональд Трамп готов лично встречаться с лидерами Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии и Казахстана.
О важности саммита для США ранее заявлял глава Госдепартамента Марко Рубио. На встрече с министрами иностранных дел государств Центральной Азии 5 ноября он признал, что Вашингтон последнее десятилетие не уделял должного внимания региону и теперь планирует это исправить. Рубио объявил, что Белый дом намерен развивать взаимную торговлю с постсоветскими странами.
Серьезность своих намерений в вопросах экономического сотрудничества американцы подтвердили внесением на рассмотрение в Конгресс законопроекта об отмене поправок Джексона-Веника. Корректировки к Закону о торговле были приняты в 1974 году и ограничивали экономические отношения с СССР и другими странами социалистического лагеря. После развала Советского Союза запрет распространили на Россию и страны постсоветского пространства. В отношении РФ поправка прекратила действовать в 2012 году, а в отношении Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии и Казахстана запрет по-прежнему соблюдался.
Саммит в Вашингтоне 6 ноября был результативным для США. Американцы подтвердили договоренности, достигнутые месяцем ранее на переговорах сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с Узбекистаном и Казахстаном. Тогда Казахстан подписал соглашение о приобретении американских грузовых локомотивов на 4 млрд долларов и согласился на сотрудничество при добыче нефти на месторождениях Тенгиз и Карачаганак. Узбекистан обязался купить у американцев самолеты Boeing 787−9 Dreamliner на $8,5 млрд. Кроме того, стороны согласовали реализацию совместных проектов на сумму, превышающую 100 млрд долларов.
6 ноября Казахстан и США заключили договор о сотрудничестве в области добычи редкоземельных металлов. Редкоземы и уран необходимы Вашингтону, чтобы гарантировать работу и развитие атомной энергетики и военной промышленности, пишут «Известия».
Мнения экспертов о целях США в Центральной Азии
Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Причтин заявил «Ведомостям», что США пока остаются для стран региона незначимым партнером в сфере экономического сотрудничества, но политический вес Вашингтона они оценивают как высокий. Центральноазиатские государства понимают, что Белый дом в состоянии нанести чувствительный экономический ущерб в виде санкций.
«У входящих в интеграционные объединения с Россией стран есть определенные ограничения по углублению сотрудничества с американцами, они опасаются вмешательства Вашингтона в их внутренние дела», — добавил эксперт.
Старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин считает, что Трамп, уделяя внимание сотрудничеству со странами Центральной Азии, планирует уменьшить влияние в регионе Китая и России. Он предположил, что саммит в Вашингтоне может быть и попыткой Белого дома «поиграть на нервах» у Кремля, чтобы Москва предприняла ответные шаги.
«Таким образом США хотят преподнести себя в качестве ключевого игрока в регионе. Американцы заинтересованы в его ресурсах, особенно в нефти и редкоземельных металлах», — объяснил эксперт. Собеседник «Ведомостей» добавил, что на переговорах Трамп и его коллеги могли также обсуждать дислокацию военных баз Пентагона в регионе.