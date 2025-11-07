Омичам показали проект застройки бывшей территории Сибзавода

Площадь застройки составит около 15 гектаров, где будет возведено около 216 тысяч кв. м жилья, что обеспечит более 5 000 человек новыми жилыми площадями. Жилые комплексы будут иметь от девяти до 16 этажей. Проект включает в себя снос нескольких старых объектов: клуба «Ангар», ресторана «Mishkin&Mishkin» и двух магазинов, расположенных в бывших цехах Сибзавода, а также ресторана «Джорджина» по улице Кемеровской. Однако пятиэтажный административный корпус на Красном Пути сохранится, а рядом с ним будет построена школа и детский сад.