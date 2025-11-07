Омичам показали проект застройки бывшей территории Сибзавода

В Омске прошло заседание городского архитектурно-градостроительного совета, на котором обсуждались планы по застройке территории бывшего Сибзавода. Заседание возглавил мэр города Сергей Шелест. Одним из ключевых вопросов стало представление проекта реновации этого участка, выкупленного омским застройщиком Алексеем Певневым. Масштабный проект был защищен профессором Международной академии архитектуры, руководителем бюро ARCHINFORM Тимуром Абдуллаевым, который обладает федеральным опытом разработки крупных архитектурных проектов.
Как сообщает «Омскрегион», заказчиком реновации выступает компания ООО «Траст-Инвест». Согласно концепции, на месте бывшей промышленной зоны в Омске появится современный жилой микрорайон с уютными жилыми домами и развитыми объектами социальной инфраструктуры. Проект предполагает строительство школ, детских садов, спортивных и детских площадок, а также пешеходных бульваров и парковок. Одним из значимых аспектов является создание новых пешеходных связей с «Зеленым островом» и набережной, что сделает территорию более доступной для горожан.
Площадь застройки составит около 15 гектаров, где будет возведено около 216 тысяч кв. м жилья, что обеспечит более 5 000 человек новыми жилыми площадями. Жилые комплексы будут иметь от девяти до 16 этажей. Проект включает в себя снос нескольких старых объектов: клуба «Ангар», ресторана «Mishkin&Mishkin» и двух магазинов, расположенных в бывших цехах Сибзавода, а также ресторана «Джорджина» по улице Кемеровской. Однако пятиэтажный административный корпус на Красном Пути сохранится, а рядом с ним будет построена школа и детский сад.
Кроме того, на территории сохранится объект культурного наследия — мемориал заводчанам, ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны. Спортивная зона школы, по проекту, разместится вдоль берега Иртыша, рядом с Первомайским пляжем и парком «Зелёного острова». В проекте также предусмотрены благоустроенная набережная и жилые комплексы с видовыми террасами, а также коммерческие помещения на первых этажах и стилобатах зданий. Для удобства жителей будут построены паркинги, которые разместятся на уровне стилобатов и в подземных этажах — общей вместимостью около 2 300 машиномест.
Строительство будет разделено на девять очередей, начиная от береговой линии Иртыша в сторону Красного Пути. В то же время, вопрос транспортной доступности остаётся открытым, так как прилегающие улицы, такие как Красный Путь и Кемеровская, часто перегружены. Специалисты департаментов транспорта, архитектуры и градостроительства, совместно с инвестором, будут искать нестандартные решения для улучшения ситуации с транспортом.