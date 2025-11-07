Аким области лайкает и комментирует публикации в Threads: Я такой же человек, как все

«Живу в Астане почти 10 лет. Родом из Павлодара, и так получилось, что все мои подружки тоже когда-то переехали сюда. Но одна за одной возвращаются обратно. Одна замуж вышла, вторая вот сейчас тоже, а третья встречается с парнем из Павлодара. Радуюсь за них, но на душе немного грустно. Қимаймын, как говорится. Ведь уже не так часто будут те вечера, где чай, смех и наши разговоры обо всем. А у вас подружки рядом или тоже разлетелись по разным городам?» — пишет девушка.