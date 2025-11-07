Ричмонд
Аким области лайкает и комментирует публикации в Threads: Я такой же человек, как все

Аким Павлодарской области Асаин Байханов завел Threads и в комментариях к одной из публикаций вступил в диалог с жителями региона, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Пользователь Anargul Kabyken написала пост о том, что ее подруги покидают Астану, выбирая Павлодар.

«Живу в Астане почти 10 лет. Родом из Павлодара, и так получилось, что все мои подружки тоже когда-то переехали сюда. Но одна за одной возвращаются обратно. Одна замуж вышла, вторая вот сейчас тоже, а третья встречается с парнем из Павлодара. Радуюсь за них, но на душе немного грустно. Қимаймын, как говорится. Ведь уже не так часто будут те вечера, где чай, смех и наши разговоры обо всем. А у вас подружки рядом или тоже разлетелись по разным городам?» — пишет девушка.

И в комментариях ей ответил аким Асаин Байханов:

«Это мы ведем точечную пропагандистскую работу по обратному переселению к нам в Павлодар, малой родине нужны молодые и энергичные люди».

Для пользователей это не осталось незамеченным и они вступили в диалог с акимом.

В своем Threads Асаин Байханов пояснил, что аккаунт в этой соцсети зарегистрировал как личный.

«Эту площадку, как и площадку в Тик-ток, планирую использовать как личный аккаунт, не служебный (да, да, я тоже такой же человек, как и все, со своими личными взглядами и мнением относительно обычной жизни вне работы). Официальным аккаунтом определил только Инстаграм. Начинаю здесь осваиваться, буду в свободное время вникать и погружаться», — написал аким.

