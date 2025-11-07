Казахстан внедряет ChatGPT в систему образования: соглашение подписано в Вашингтоне

«ChatGPT Edu создан для широкого применения в сфере образования. Он обеспечивает безопасную работу, защиту данных и позволяет администраторам контролировать процесс. Учителя смогут использовать его для анализа данных, краткого изложения документов и создания индивидуальных GPT-ассистентов, которые помогают экономить время и сокращают рутинные задачи», — отметили в ведомстве.