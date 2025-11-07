Казахстан внедряет ChatGPT в систему образования: соглашение подписано в Вашингтоне

Казахстанские школы готовятся к внедрению искусственного интеллекта. В Вашингтоне компания OpenAI и казахстанская делегация подписали меморандум о сотрудничестве, по которому учителям страны предоставят не менее 165 тысяч лицензий на использование ChatGPT Edu.
Речь идёт о специальной версии чат-бота, разработанной для образовательных учреждений. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития сообщили, что лицензии будут предоставляться ежегодно в течение трёх лет.
«ChatGPT Edu создан для широкого применения в сфере образования. Он обеспечивает безопасную работу, защиту данных и позволяет администраторам контролировать процесс. Учителя смогут использовать его для анализа данных, краткого изложения документов и создания индивидуальных GPT-ассистентов, которые помогают экономить время и сокращают рутинные задачи», — отметили в ведомстве.
В OpenAI подчеркнули, что использование искусственного интеллекта в учебной деятельности становится глобальным трендом. Технологии помогают педагогам сосредоточиться на главном — обучении и развитии учеников, освобождая их от бумажной работы.
Казахстанская сторона выразила уверенность, что новый проект ускорит цифровую трансформацию системы образования, укрепит инновационное мышление, критическое восприятие и креативность у школьников.
