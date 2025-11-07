В центре Новосибирска открыли два мурала в честь пожарных-героев

В Новосибирске 7 ноября состоялось торжественное открытие двух муралов на здании Главного управления МЧС России по Новосибирской области, один из которых посвящён Герою Советского Союза Ерофею Перминову, а второй — пожарному Семёну Нелюбину, погибшему во время специальной военной операции. Согласно информации пресс-службы ведомства, дата открытия была приурочена к годовщине военного парада 1941 года на Красной площади, что позволило сотрудникам МЧС отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам СВО, проходившим службу в пожарной охране.
«Один из них посвящён Герою Советского Союза, ветерану Великой Отечественной войны Ерофею Перминову. После войны фронтовик продолжил службу в пожарной охране. Другой мурал в честь пожарного МЧС России Семёна Нелюбина, отдавшего 20 лет службе в пожарной охране и погибшего во время специальной военной операции», — сообщили в МЧС России по Новосибирской области.
На церемонии открытия присутствовали родственники обоих героев, которые выразили благодарность создателям проекта и личному составу пожарно-спасательного гарнизона за увековечивание памяти их родных.
