В центре Новосибирска открыли два мурала в честь пожарных-героев

В Новосибирске 7 ноября состоялось торжественное открытие двух муралов на здании Главного управления МЧС России по Новосибирской области, один из которых посвящён Герою Советского Союза Ерофею Перминову, а второй — пожарному Семёну Нелюбину, погибшему во время специальной военной операции. Согласно информации пресс-службы ведомства, дата открытия была приурочена к годовщине военного парада 1941 года на Красной площади, что позволило сотрудникам МЧС отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам СВО, проходившим службу в пожарной охране.