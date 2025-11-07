Ричмонд
Оборвался железный трос: казахстанец получил 3 млн тенге сверх уже выплаченных 5,4 млн

Работник одной из станций в области Жетісу получил 3 млн тенге компенсации за производственную травму, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Источник: Nur.kz

Шуский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску мужчины к ТОО о взыскании компенсации морального вреда. Истец с 2023 года работал в ТОО в должности монтера пути на одной из станций в области Жетісу. В результате обрыва железного троса автокрана сорвавшийся механизм травмировал находящегося под стрелой истца.

В результате ему установлена ІІ группа инвалидности и утрата трудоспособности на 70%. Решением руководства ТОО истцу произведена выплата в размере 5,4 млн тенге. Мужчина указал, что с момента несчастного случая по настоящее время не может работать, поскольку получил серьезное заболевание.

Ответчик просил суд отказать в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что истцу ранее были произведены выплаты в рамках коллективного договора и страхового возмещения. Исследовав материалы дела, суд установил, что несчастный случай произошел по вине работодателя (на 90%), что подтверждено актом.

Учитывая характер перенесенных страданий, степень вины ответчика, а также принципы справедливости и достаточности, суд удовлетворил иск частично. Решением суда с ТОО в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 3 млн тенге. Решение вступило в законную силу.