Оборвался железный трос: казахстанец получил 3 млн тенге сверх уже выплаченных 5,4 млн

Шуский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску мужчины к ТОО о взыскании компенсации морального вреда. Истец с 2023 года работал в ТОО в должности монтера пути на одной из станций в области Жетісу. В результате обрыва железного троса автокрана сорвавшийся механизм травмировал находящегося под стрелой истца.