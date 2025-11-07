В России разработали линейку средств для помощи людям с сахарным диабетом

Низкий уровень сахара (гипогликемия) может привести к состоянию, когда клетки головного мозга начинают голодать, не получая глюкозу. Купирование гипогликемии необходимо диабетикам, чтобы предотвратить тяжелые осложнения. Если не лечить гипогликемию, организм может самостоятельно повысить уровень сахара крови за счет глюкозы из резервных запасов. Однако этот процесс сопровождается выработкой гормонов стресса, которые вызывают временную инсулинорезистентность. В результате сахар крови может подняться выше нормы, и сбить его будет сложнее.