У лиса Куршика на Куршской косе появился паспорт

Лис по кличке Куршик, который много лет живет на Куршской косе в вольере, обзавелся паспортом. Об этом 7 ноября в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» сказал директор парка «Куршская коса» Анатолий Калина.
— У Куршика дела очень хорошо. Он на полном обеспечении национального парка! У него медицинское обслуживание, книжка, паспорт. Паспорт, да. Это не шутка. Как у любого животного, у него есть паспорт с данными о прививках, осмотрах, — сказал директор парка.
Анатолий Калина отметил, что Куршику можно и чип установить, но пока делать этого не будут.
— Я не думаю, что мы с ним за границу поедем, — прокомментировал Калина. — Поэтому остановимся только на паспорте!
Лисенок появился на Куршской косе в мае 2018 года — неизвестные его подкинули к КПП нацпарка. Тогда он был совсем крохотным. А теперь возмужал.