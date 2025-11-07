В Самаре завершился форум «Россия — спортивная держава»

— В 2024 году наш президент Владимир Владимирович подарил всему миру новый, ранее не существовавший спортивный формат, — подчеркнул Дмитрий Чернышенко. — Это сочетание физического спорта, традиционного и современного инновационного цифрового. То есть речи о противопоставлении одного другому не идет. Наоборот, чтобы быть успешным, ты должен быть одинаково прокачан и в цифровых видах спорта, которые, кстати, круто помогают тебе состояться, и в реальном физическом виде спорта, потому что мы должны жить в физическом мире. Самое страшное это уйти совсем в этот виртуальный мир. Я очень благодарен Министерству просвещения, которое нашей самой дорогой целевой аудитории, нашим детям, дало возможность с этой технологией познакомиться.