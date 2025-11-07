В Самаре завершился форум «Россия — спортивная держава»

Свой международный статус форум подтвердил сполна. Участие в нем приняли представители 58 стран и территорий. «Дискуссионная площадка вызвала большой интерес у спортивных федераций со всего мира, глав министерств спорта, представителей ведомств. Спортивных организаций и клубов, действующих и легендарных спортсменов», — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
Как и анонсировал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, деловая программа в Самаре получилась одной из самых насыщенных за все время проведения форума. На его полях прошли десятки мероприятий, на которых обсуждались вопросы международного сотрудничества, развития детско-юношеского спорта, внедрения инновационных технологий, борьбы с допингом, роли крупного бизнеса в жизни спортивных федераций
Одним из самых заметных событий стала презентация стратегии до 2030 года футбольной Российской Премьер-лиги (РПЛ), впервые появившейся на форуме. Документ представил глава РПЛ Александр Алаев, отметивший, что конечная цель стратегии — сделать Российскую Премьер-лигу премиальным брендом.
В рамках деловой программы прошел Всероссийский открытый урок по фиджитал-спорту, соединяющему в себе физическую активность и навыки в цифровой реальности. Его провел президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастики Никита Нагорный в присутствии заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко и министра просвещения Сергея Кравцова.
— В 2024 году наш президент Владимир Владимирович подарил всему миру новый, ранее не существовавший спортивный формат, — подчеркнул Дмитрий Чернышенко. — Это сочетание физического спорта, традиционного и современного инновационного цифрового. То есть речи о противопоставлении одного другому не идет. Наоборот, чтобы быть успешным, ты должен быть одинаково прокачан и в цифровых видах спорта, которые, кстати, круто помогают тебе состояться, и в реальном физическом виде спорта, потому что мы должны жить в физическом мире. Самое страшное это уйти совсем в этот виртуальный мир. Я очень благодарен Министерству просвещения, которое нашей самой дорогой целевой аудитории, нашим детям, дало возможность с этой технологией познакомиться.
Центральным событием форума стало пленарное заседание «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе». В его рамках Михаил Дегтярев рассказал о масштабной работе по восстановлению прав российских спортсменов на международной арене и объяснил ее необходимость.
«Почему мы уделяем время международной повестке. Победы наших атлетов на международных стартах становятся главным стимулом развития детско-юношеского спорта. После каждого успеха видим приток детей спортивных школах. Дети хотят быть похожими на великих чемпионов. А как этих чемпионов получать, если мы закроемся, останемся в изоляции. Поэтому изоляции не будет. Будем продолжать линию на защиту прав наших спортсменов».
В рамках пленарного заседания слова поддержки и готовности сотрудничать звучали от представителей спортивных властей других стран. Выступили министр спорта Сербии Зоран Гаич, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов, министр по делам спорта, отдыха, искусств и культуры Зимбабве Ансельм Санятве, генеральный секретарь Диалога по сотрудничеству в Азии Нассер Радан Тамер Аль-Мутейри, президент национального олимпийского комитета Замбии, вице-президент ассоциации национальных олимпийских комитетов, член исполкома международной федерации дзюдо, президент африканской конференции Федераций олимпийских видов спорта Альфред Фолоко и многие другие.
Завершилось заседание речью Владимира Путина, напомнившего о «высокой миссии» спорта. «Россия выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друга друга, уважения национальных культур. Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами», — подчеркнул президент.
На площадке форума традиционно функционировала выставка, на которой можно было ознакомиться со стендами партнеров, спортивных федераций, различных регионов. По сути, экспозиция представляла собой демонстрацию последних достижений отечественной спортивной отрасли, новейших разработок, технологий.
Посетили выставку и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр спорта Михаил Дегтярев, а также губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Их особенно заинтересовали выставка олимпийских факелов, по которой мини-экскурсию для своих спутников провел сам Дмитрий Николаевич, стенды Минспорта, Минпромторга, тяжелой атлетики, Российской Премьер-лиги, Самарской, Челябинской областей и других организаций.
Одним из ключевых пунктов спортивной программы стал фиджитал-турнир «Кубок Победы. Волга», в котором приняли участие около ста бойцов СВО.
«Бойцы, которые пострадали, получили ранения, защищая интересы нашей Родины на СВО, с помощью этого нового формата получают невиданные ранее преимущества для скорости восстановления, для получения новых эмоций, смысла в жизни. Я очень рад, что те отклики, которые мы получаем от наших бойцов, действительно подтверждают, что это так. Есть еще подтверждения от наших уважаемых врачей и реабилитологов, которые отмечают ускоренное восстановление, чтобы наши бойцы могли жить полноценной жизнью, несмотря на те потери, которые они понесли», — отметил Дмитрий Чернышенко.