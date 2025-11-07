В Красноярске с 27 ноября заработает платная парковка на съезде с Коммунального моста

Напомним, 10 лет эта парковка была коммерческой — земля находилась в аренде у предпринимателей и они устанавливали цену, которая постоянно варьировалась. В начале осени срок договора истек и участок передали в оперативное управление МКУ «УДИБ».
«Специалисты уже привели в порядок асфальтовое покрытие, установили необходимое оборудование, знаки и информационные таблички. На территории организовано 217 парковочных мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Способ парковки — перпендикулярный. Оборудование стандартной пропускной системы со шлагбаумами начнет работать с 27 ноября», — рассказали в мэрии.
Цена будет стандартной, как и на остальных городских платных парковках — 25 рублей за час, что ниже, чем было при коммерсантах. Оплата будет взиматься с помощью карт, паркоматов или приложения. После заезда под шлагбаум предусмотрено 7 бесплатных минут. Работать парковка будет круглосуточно.
«Платные парковки организуются в исторической части города, возле популярных мест отдыха или в местах с большой посещаемостью, но с ограниченным количеством участков для парковки. Главная цель — обеспечить эффективное использование каждого парковочного места, увеличить пропускную способность улиц, упорядочить хаотично запаркованные участки, обеспечить комфорт и безопасность горожан», — напомнили в мэрии.