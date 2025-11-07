В Красноярске с 27 ноября заработает платная парковка на съезде с Коммунального моста

Цена будет стандартной, как и на остальных городских платных парковках — 25 рублей за час, что ниже, чем было при коммерсантах. Оплата будет взиматься с помощью карт, паркоматов или приложения. После заезда под шлагбаум предусмотрено 7 бесплатных минут. Работать парковка будет круглосуточно.