Автопьяницу-бесправника из Енисейска отправили под арест на 15 суток (видео)

«При составлении административных материалов гражданин пытался ввести инспекторов в заблуждение, отрицая факт управления автомобилем. Нарушителю было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения. Показания прибора составили 1,12 мг/л, что в шесть раз превышает допустимую норму», — рассказали в правоохранители.