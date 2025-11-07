Автопьяницу-бесправника из Енисейска отправили под арест на 15 суток (видео)

Об этом сообщили в региональной полиции.
На минувших выходных, патрулируя одну из центральных улиц Енисейска, экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль ВАЗ. Полицейские проследовали за транспортным средством, водитель которого при виде патрульного автомобиля совершил резкую остановку.
За рулем отечественного транспорта оказался 37-летний мужчина с явными признаками опьянения. По базам данных полицейские установили, что автолюбитель не имеет водительского удостоверения.
«При составлении административных материалов гражданин пытался ввести инспекторов в заблуждение, отрицая факт управления автомобилем. Нарушителю было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения. Показания прибора составили 1,12 мг/л, что в шесть раз превышает допустимую норму», — рассказали в правоохранители.
В отношении мужчины составили протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления и находящимся в состоянии опьянения. Автомобиль нарушителя был помещен на специализированную стоянку.
По решению Енисейского районного суда правонарушителю назначили наказание в виде административного ареста на 15 суток.