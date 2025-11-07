Речная навигация завершается на Волжско-Камском каскаде

«Наша основная задача- обеспечить навигацию на завершающем этапе, чтобы речной флот мог выполнить все свои задачи и уйти на зимние стоянки. Сделать это необходимо без ущерба для населения и отраслей экономики, включая энергетику», — подчеркнул на заседании межведомственной рабочей группы заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров.