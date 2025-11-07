Ричмонд
Речная навигация завершается на Волжско-Камском каскаде

Льдом водоемы каскада начнут покрываться в последнюю неделю ноября.

Росводресурсы объявили о завершении навигации на водохранилищах Волжско-Камского каскада. На зимний режим работы Волгу переводят с 20 ноября.

Пока по всему каскаду сохраняется устойчивая межень, из-за теплой затяжной осени водохранилища еще не покрылись льдом, уточняют в ведомстве.

Льдом водоемы каскада начнут покрываться в последнюю неделю ноября. Позже всего ледостав установится на Волгоградском водохранилище — в 20-х числах декабря.

«Наша основная задача- обеспечить навигацию на завершающем этапе, чтобы речной флот мог выполнить все свои задачи и уйти на зимние стоянки. Сделать это необходимо без ущерба для населения и отраслей экономики, включая энергетику», — подчеркнул на заседании межведомственной рабочей группы заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что режим работы Волжской ГЭС будет изменен из-за недостатка воды.