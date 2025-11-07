В Омске пройдет показ лучших работ кинофестиваля «ВГИК»

В целом в Омске показы фестиваля проходят с 2013 года. В том числе среди показанных за это время работ были такие, которые как минимум стали затем хитами просмотров на YouTube. Это уморительные короткометражные комедии «Дело принципа» (немая лента о неудачливом киллере, получившего заказ на карикатурную гламурную блондинку) и «Портфолио» (с сюжетом о начинающем похоронном агенте, которого постоянными требованиями о доделках и исправлениях донимает назойливый посредник-заказчик).