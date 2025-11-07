В Омске пройдет показ лучших работ кинофестиваля «ВГИК»

В Омске с 10 по 14 ноября покажут лучшие фильмы Международного студенческого фестиваля «ВГИК». В этом году фестиваль уже 45-й, юбилейный, уточнила пресс-служба мэрии Омска.
Фестиваль «ВГИК» считается одним из самых авторитетных смотров мирового студенческого кино, он дает возможность ученикам российских и зарубежных киношкол показать свои работы широкой публике. Главная его цель — демонстрация творческих достижений будущих кинематографистов, признание и поощрение молодых талантов.
Фестиваль проводится с 1961 года, за свою историю он стал началом творческого пути признанных мастеров советского и российского кино — Андрея Тарковского, Василия Шукшина, Сергея Соловьева, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и других.
Организаторами фестиваля являются Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» и АНО «Творческая студия “СТЕЛЛА” при поддержке федерального минкульта и Президентского Фонда Культурных Инициатив. Ежегодно фестиваль проводится в столице. Но показы студенческих работ и голосование для присуждения приза зрительских симпатий проходят и на более чем 200 площадках в 40 регионах РФ.
Показы киноработ молодых вгиковцев пройдут 10, 12, 13 и 14 ноября в «Доме кино» и различных учебных заведениях. Начало каждого показа в «Доме кино» в 18:00. Вход свободный.
В программе фестиваля — более 40 игровых, анимационных и документальных кинолент, созданных за учебный год-2024/25. Они ранее были отобраны на внутреннем этапе фестиваля. Что касается игровых картин, в основном это короткометражки. Зрители смогут голосовать и выбрать фильм, который заслуживает приза зрительских симпатий.
В целом в Омске показы фестиваля проходят с 2013 года. В том числе среди показанных за это время работ были такие, которые как минимум стали затем хитами просмотров на YouTube. Это уморительные короткометражные комедии «Дело принципа» (немая лента о неудачливом киллере, получившего заказ на карикатурную гламурную блондинку) и «Портфолио» (с сюжетом о начинающем похоронном агенте, которого постоянными требованиями о доделках и исправлениях донимает назойливый посредник-заказчик).
Ранее мы сообщали, что в Амурском поселке в Омске не будет отстроен какой-либо кинотеатр на месте заброшенного кинотеатра «Сатурн».