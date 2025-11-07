Ричмонд
Высокая скорость солнечного ветра предвещает интенсивную магнитную бурю

Температура временами достигает 750 000 — 900 000 градусов Кельвина, при норме в 150 000 — 200 000, уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Резкое увеличение скорости солнечного ветра предвещает скорое повышение интенсивности магнитной бури. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Резкий рост параметров солнечного ветра говорит о скором повышении интенсивности магнитной бури. Скорость солнечного ветра уже экстремально высока — 750−800 км/с, это в 2−2,5 раза выше нормальных значений, температура временами достигает 750 000 — 900 000 градусов Кельвина, при норме в 150 000 — 200 000», — написал он.