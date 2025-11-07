Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: для российских сим-карт могут ввести «период охлаждения»

«Ъ»: в России введут период охлаждения мобильного интернета и СМС.

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мобильный интернет и СМС планируют «охлаждать» на российских сим-картах, сообщает «Коммерсантъ».

«Как ожидается, в ближайшем будущем мобильный интернет и СМС в течение суток не будут работать на российских сим-картах, если их владельцы вернулись из международного роуминга или сама карта не была активна более 72 часов», — говорится в публикации.

В материале отметили, что правительство позволит сократить время «охлаждения» с помощью специальной верификации, по прохождению которой держатели сим-карт снова получат доступ к мобильному интернету и способность отправлять СМС.

В августе глава Минцифры Максут Шадаев на площадке форума «Цифровая эволюция» заявил, что его министерство предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России.

Тогда Шадаев объяснил, что такая мера необходимо для борьбы с сим-картами, использующимися на БПЛА. Это позволит лишить их возможности предметного нацеливания, подчеркнул министр.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше