Врач рассказала, почему пассажиров в поезде никогда не укачивает

Терапевт Тен: в поезде не укачивает из-за предсказуемого плавного движения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пассажиры поездов, как правило, не страдают от укачивания, потому что он движется плавно и ровно. Как заявила терапевт Зарема Тен в беседе с NEWS.ru, большое окно в вагоне также является значимым фактором, так как оно обеспечивает обзор и насыщает человека визуальными данными о его перемещении.

— Поезд движется по рельсам гораздо плавнее и прямолинейнее, чем автомобиль. Он резко не поворачивает, не тормозит и не объезжает ямы, — пояснила специалист.

Движение поезда не вызывает дискомфорта, так как мозг легко его обрабатывает. Вид из окна успокаивает мозг: глаза и вестибулярный аппарат работают одинаково, и нет причины для тревоги.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что космонавт Сергей Микаев из Иркутска отправится на МКС 27 ноября.