Врач рассказала, почему пассажиров в поезде никогда не укачивает

Пассажиры поездов, как правило, не страдают от укачивания, потому что он движется плавно и ровно. Как заявила терапевт Зарема Тен в беседе с NEWS.ru, большое окно в вагоне также является значимым фактором, так как оно обеспечивает обзор и насыщает человека визуальными данными о его перемещении.