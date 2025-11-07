Вес манула из красноярского парка «Роев ручей» превысил шесть килограммов

«Пятничное взвешивание показало, что подготовка к зиме идет нормально… Ровно месяц назад Боря весил 5400, сегодня — 6150», — говорится в сообщении.
Ранее представитель парка Олег Чипура рассказывал РИА Новости, что процесс зажировки продолжается полным ходом, и у животного впереди целый ноябрь. В парке подчеркивали, что манул проходит ежедневное взвешивание, чтобы убедиться, что он набирает необходимую массу. Согласно нормам, дикий кот, весивший летом около 4 килограммов, должен набрать к ноябрю от 4,6 до 6 килограммов.
Манул Борис родился в Новосибирске в 2023 году. В красноярский парк «Роев ручей» он переехал в августе 2025 года.