Вес манула из красноярского парка «Роев ручей» превысил шесть килограммов

Ранее представитель парка Олег Чипура рассказывал РИА Новости, что процесс зажировки продолжается полным ходом, и у животного впереди целый ноябрь. В парке подчеркивали, что манул проходит ежедневное взвешивание, чтобы убедиться, что он набирает необходимую массу. Согласно нормам, дикий кот, весивший летом около 4 килограммов, должен набрать к ноябрю от 4,6 до 6 килограммов.