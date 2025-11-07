Ричмонд
Сергунина: Педагоги столичных школ искусств вошли в число лучших в стране

15 столичных педагогов вошли в список лучших преподавателей детских школ искусств (ДШИ), колледжей и вузов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Источник: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

При выборе лауреатов эксперты учитывали три критерия: используемые авторские методики, результаты учеников и собственные творческие проекты.

— В детских школах искусств, профильных колледжах и вузах столицы работают около 7,7 тысячи педагогов. Среди них немало заслуженных и народных артистов России, обладателей других почетных званий. Они обучают ребят более чем по 40 направлениям: от музыки и живописи до веб-дизайна и компьютерной графики, — рассказала Наталья Сергунина.

Отмечается, что под руководством профессионалов столичные ученики показывают мастерство не только на федеральном, но и на международном уровне. Так, в прошлом учебном году молодые таланты получили 10 тысяч наград и поощрительных призов, а еще свыше 280 — Гран-при.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин учредил гранты в сфере допобразования в области культуры и искусства. Гранты получат московские школы искусств, реализующие программы по художественному образованию и эстетическому воспитанию детей.

В сентябре глава столицы вручил группе горожан российские государственные и городские награды, а также премии города Москвы 2025 года в области литературы и искусства. Собянин тогда заявил, что Москва находится в одном из самых динамичных периодов в своей истории.

