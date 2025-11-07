Сергунина: Педагоги столичных школ искусств вошли в число лучших в стране

Отмечается, что под руководством профессионалов столичные ученики показывают мастерство не только на федеральном, но и на международном уровне. Так, в прошлом учебном году молодые таланты получили 10 тысяч наград и поощрительных призов, а еще свыше 280 — Гран-при.