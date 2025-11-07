Ветерану войны из Петербурга вернули газ после вмешательства прокуратуры

В квартире ветерана Великой Отечественной войны в Петербурге восстановили газоснабжение после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа по городу.
Престарелому жителю дома на улице Заводской незаконно отключили газ. Хотя нарушение было со стороны газораспределительной компании, виновным сделали именно пенсионера.
— Проверка показала, что компания нарушила процедуру отключения — ветерана не уведомили должным образом о предстоящем прекращении подачи газа. Это прямое нарушение прав потребителя, особенно нетерпимое в отношении участника Великой Отечественной войны, — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Прокурор Выборгского района внес представление руководству газовой организации с требованием немедленно устранить нарушения. После вмешательства надзорного ведомства газоснабжение в квартире ветерана было полностью восстановлено. Ситуация взята на особый контроль прокуратурой.