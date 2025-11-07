Ветерану войны из Петербурга вернули газ после вмешательства прокуратуры

— Проверка показала, что компания нарушила процедуру отключения — ветерана не уведомили должным образом о предстоящем прекращении подачи газа. Это прямое нарушение прав потребителя, особенно нетерпимое в отношении участника Великой Отечественной войны, — отметили в пресс-службе прокуратуры.