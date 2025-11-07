ВМС Китая усилил новый авианосец «Фуцзянь»

О вводе судна в эксплуатацию сообщил основной телевещатель Китая — канал CCTV. Торжественная церемония поднятия флага на авианосце в честь вхождения в состав ВМС страны состоялась в порту города Санья 5 ноября. Главным участником мероприятия стал председатель КНР Си Цзиньпин, рассказывает «Интерфакс».
«Фуцзянь» — высокотехнологичный авианосец с электромагнитной катапультой, способной запускать самолеты трех типов. В составе ВМС Китая это будет третьим судном такого класса.
На превосходство ВМС Китая и России над флотом США ранее обратили внимание американские аналитики. Журнал The National Interest сообщил, что КНР и РФ значительно усилили свою военно-морскую мощь и сформировали союз с КНДР и Ираном.