День Октябрьской революции отметили в центре Минска

«Как и в 1941-м, гидра неофашизма и неонацизма — у нас на пороге, у границ Республики Беларусь и Союзного государства с братской Россией. Происходящее в Украине сейчас не ново, и уже было в Ираке, Сирии, Ливии, Палестине. Этот же сценарий мировой империализм под руководством США сегодня готовит и пытается осуществить в Венесуэле», — уверен глава партии.
Он также заявил, что по всему миру есть люди, «чьи сердца по-прежнему учащенно бьются при словах о Ленине, партии большевиков и советской державе».
«С именем Октябрьской революции связаны многочисленные победы, свершения и трудовые достижения белорусского народа… Благодаря октябрю 1917-го, мы обрели свою государственность, создали экономический и интеллектуальный потенциал», — сказал Сыранков.
После выступления лидера партии на площади состоялось торжественное вручение партбилетов новым членам КПБ.
Кроме представителей партии в торжественном митинге и возложении цветов также приняли участие руководители госорганов, главы и представители посольств России, Китая. КНДР, Вьетнама, Кубы, Венесуэлы, Ирана, Палестины, Сирии, Южной Осетии (в РФ), депутаты белорусского парламента и местных советов, представители различных трудовых коллективов и профсоюзов.
7 ноября как день Октябрьской революции на данный момент на официальном уровне на постсоветском пространстве отмечается только в Беларуси и Приднестровье.