День Октябрьской революции отметили в центре Минска

«Как и в 1941-м, гидра неофашизма и неонацизма — у нас на пороге, у границ Республики Беларусь и Союзного государства с братской Россией. Происходящее в Украине сейчас не ново, и уже было в Ираке, Сирии, Ливии, Палестине. Этот же сценарий мировой империализм под руководством США сегодня готовит и пытается осуществить в Венесуэле», — уверен глава партии.