Кубанские ученые создали биокерамический имплантат нового поколения

«Биокерамический имплантат идеально имитирует оттенок естественной зубной эмали, благодаря чему прекрасно подходит для восстановления зубов в зоне улыбки. Кроме того, он не создает помех на МРТ- и КТ-снимках, позволяя врачам получать точные диагностические изображения без снятия конструкции. Материал, из которого изготавливают имплантат, гарантирует отсутствие риска коррозии и выделения ионов металлов в организм, что порой встречалось при использовании современных титановых сплавов», — отметила руководитель проекта Наталья Лапина.