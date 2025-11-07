Кубанские ученые создали биокерамический имплантат нового поколения

Ученые из Краснодарского края разработали биокерамический имплантат нового поколения в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Имплантат изготовлен из диоксида циркония, а поверхность покрыта особым микрорельефом. Отличная совместимость с тканями организма, гипоаллергенность и эстетичность позволяют изделию значительно превосходить традиционные титановые модели. В ближайшее время начнутся доклинические исследования на лабораторных животных. Ключевые результаты ожидаются к концу 2025 года, а в случае успеха планируемый объем производства составит до 30 тыс. имплантатов в год.
«Биокерамический имплантат идеально имитирует оттенок естественной зубной эмали, благодаря чему прекрасно подходит для восстановления зубов в зоне улыбки. Кроме того, он не создает помех на МРТ- и КТ-снимках, позволяя врачам получать точные диагностические изображения без снятия конструкции. Материал, из которого изготавливают имплантат, гарантирует отсутствие риска коррозии и выделения ионов металлов в организм, что порой встречалось при использовании современных титановых сплавов», — отметила руководитель проекта Наталья Лапина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.