В Кишиневе опять безумные пробки: Перекрывают центр города и дороги, ведущие к аэропорту

Полиция просит водителей соблюдать правила дорожного движения и проявлять терпение в пробках.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 7 ноября, с 08:00 до 17:00 в Кишинёве временно ограничен доступ в некоторые общественные места столицы из-за официального визита председателя Европарламента Роберты Метсолы.

Ограничения коснутся центра города и дорог к аэропорту. Проведение массовых мероприятий и ремонтных работ на этих улицах запрещено.

Полиция просит водителей соблюдать правила дорожного движения и проявлять терпение в пробках.

