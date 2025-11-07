В Кишиневе опять безумные пробки: Перекрывают центр города и дороги, ведущие к аэропорту

В пятницу, 7 ноября, с 08:00 до 17:00 в Кишинёве временно ограничен доступ в некоторые общественные места столицы из-за официального визита председателя Европарламента Роберты Метсолы.
Ограничения коснутся центра города и дорог к аэропорту. Проведение массовых мероприятий и ремонтных работ на этих улицах запрещено.
Полиция просит водителей соблюдать правила дорожного движения и проявлять терпение в пробках.
