Жители Башкирии выбрали неожиданный способ задавать вопросы главе республики

В ЦУРе Башкирии проанализировали, какими способами жители республики чаще всего отправляют вопросы для предстоящей прямой линии с Радием Хабировым. Результаты оказались неожиданными: лидером рейтинга стал бот в мессенджере MAX, через который поступает около трети всех обращений.
На втором месте по популярности расположился бот в Telegram, а третью позицию разделили бот во «ВКонтакте» и сервис «Госуслуги. Решаем вместе».
Напомним, что прямая линия с главой Башкирии запланирована на вторник, 11 ноября. Эфир начнется в 19:00 и будет транслироваться на телеканалах БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV, а также на радиостанциях «Юлдаш» и в официальных сообществах в социальных сетях.
Все желающие могут задать свои вопросы разными способами, полный перечень которых опубликован на специальном сайте vopros.glavarb.ru. Видеовопросы принимаются до 19:00 10 ноября. Организаторы подчеркивают, что ответы получат все авторы обращений, даже если их вопросы не прозвучат в прямом эфире.
