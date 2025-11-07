Жители Башкирии выбрали неожиданный способ задавать вопросы главе республики

Напомним, что прямая линия с главой Башкирии запланирована на вторник, 11 ноября. Эфир начнется в 19:00 и будет транслироваться на телеканалах БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV, а также на радиостанциях «Юлдаш» и в официальных сообществах в социальных сетях.