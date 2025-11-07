Около 50 протоколов составили в отношении водителей в Новочеркасске

В Новочеркасске во время профилактического рейда к административной ответственности привлекли около 50 водителей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
В частности, пять протоколов составили за управление транспортом в пьяном виде (ст. 12.8 ч.1 КРФобАП). В пятнадцати случаях зафиксировали машины с тонировкой (ч.3.1 ст. 12.5 КРФобАП), еще 33 человека нарушили правила остановки и стоянки ТС.
Известно, что проверку организовали при участии казаков и представителей военкомата. Одному из мужчин вручили повестку.
