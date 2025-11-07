Почти 9 тысяч пассажиров совершили авиаперелеты между Астраханью и Казанью

Маршрут не функционировал более пяти лет, и с 5 мая этого года снова стал доступен. Всего было выполнено 86 рейсов. Полеты выполняет Nordwind Airlines (Северный ветер) совместно с авиакомпанией «Икар» на комфортабельных самолетах Embraer 190, рассчитанных на 110 пассажиров. Время в пути — 1 час 55 минут, рейсы выполняются дважды в неделю — по понедельникам и средам.