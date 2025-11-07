Почти 9 тысяч пассажиров совершили авиаперелеты между Астраханью и Казанью

Возобновленным авиасообщением между Астраханью и Казанью с мая по сентябрь воспользовались 8858 человек. Развитие внутреннего туризма отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве экономического развития Астраханской области.
Маршрут не функционировал более пяти лет, и с 5 мая этого года снова стал доступен. Всего было выполнено 86 рейсов. Полеты выполняет Nordwind Airlines (Северный ветер) совместно с авиакомпанией «Икар» на комфортабельных самолетах Embraer 190, рассчитанных на 110 пассажиров. Время в пути — 1 час 55 минут, рейсы выполняются дважды в неделю — по понедельникам и средам.
Заместитель министра экономического развития Астраханской области Лейсан Шафикова отметила, что возобновление авиасообщения между Астраханью и Казанью способствует росту пассажиропотока и развитию внутреннего туризма. Она также подчеркнула, что в скором времени состоится пресс-тур с участием журналистов и блогеров из Татарстана, которые смогут по достоинству оценить уникальные достопримечательности и гастрономическую карту Астраханской области.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.