Более 1 миллиона пользователей Одноклассников приняли участие в спецпроекте «Сделано в России» ко Дню народного единства

Цель инициативы — напомнить о событиях и достижениях, сформировавших облик современной России, и объединить пользователей вокруг общего праздника.
С 1 по 5 ноября более 1 миллиона пользователей Одноклассников приняли участие в тематической викторине, посвящённой достижениям страны за последние 25 лет. Они отвечали на вопросы о российских городах, культурных символах и научных прорывах, а также делились своими результатами с друзьями.
Как пользователи отметили праздник онлайн
Параллельно в сообществе публиковались тематические посты — поздравления, подборки фактов и истории, посвященные ключевым изменениям последних десятилетий. Публикации собрали более 4 тысяч реакций, а пользователи активно комментировали, вспоминали любимые фильмы и события, делились личными историями и поздравляли друг друга с праздником.
Более того, праздничное видео, созданное в рамках проекта, посмотрели более 5 миллионов человек.
Особой популярностью также пользовалась праздничная рамка с триколором, с помощью которой можно было украсить фото профиля — этой возможностью воспользовались около 13,5 тысячи человек.
Цифровая площадка, объединяющая миллионы
«Для нас было важно отметить этот день вместе с людьми по всей стране — не просто рассказать о достижениях, а дать возможность каждому почувствовать сопричастность. Одноклассники стали идеальной площадкой для этого: ежемесячно платформой пользуются около 36,2 миллиона жителей России, и именно здесь праздник по-настоящему объединил аудиторию», — отмечают в команде Новости Mail.