Более 1 миллиона пользователей Одноклассников приняли участие в спецпроекте «Сделано в России» ко Дню народного единства

«Для нас было важно отметить этот день вместе с людьми по всей стране — не просто рассказать о достижениях, а дать возможность каждому почувствовать сопричастность. Одноклассники стали идеальной площадкой для этого: ежемесячно платформой пользуются около 36,2 миллиона жителей России, и именно здесь праздник по-настоящему объединил аудиторию», — отмечают в команде Новости Mail.