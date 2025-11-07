Фото морды в анфас для электронного паспорта: жителей Челябинской области обяжут поставить кошек и собак на учет

В соцсетях южноуральцы выражают замешательство по поводу новых правил: одни воображают огромные очереди кошатников и собачников, другие сетуют, что в районных ветстанциях даже нет оборудования для сканирования чипов. От паники владельцев Бобиков и Барсиков может спасти важный нюанс: наказания за отсутствие регистрации у кошек и собак пока не предусмотрено.