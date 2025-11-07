Фото морды в анфас для электронного паспорта: жителей Челябинской области обяжут поставить кошек и собак на учет

В Челябинской области с января 2026 года начнется государственная регистрация домашних кошек и собак. Приказ об этом региональное ГУ ветеринарии выпустило еще в сентябре, но огласку документ получил лишь сейчас.
Данные домашних любимцев нужно будет внести в систему «ВетИС» через ветеринарные станции. При этом возможности выслать письмо или заполнить анкету на сайте нет, нужно обязательно явиться лично вместе с животным.
Запись в систему внесут бесплатно, а вот за установку питомцу чипа придется заплатить (чип обязательно вживлять всем собакам, а владельцы кошек могут сделать это по желанию).
Регистрировать предстоит всех питомцев старше трех месяцев. О новых животных южноуральцы обязаны будут сообщать в течение 15 дней. А тем, кто давно живет с четвероногими компаньонами, дадут полгода, чтобы поставить их на учет.
В электронный реестр внесут внушительный объем анкетных данных о хвостатом друге: его кличку, время и место рождения, сведения о родителях, окрасе, породе, племенной ценности, прививках, месте проживания. А еще в электронный «паспорт» питомца добавят фото его морды — непременно в анфас. Снимок должен будет сделать сотрудник ветстанции.
Если питомец умрет, владельцу придётся снять его с учета. Причем сделать это просто так не получится, обязательно потребуется справка об утилизации трупа.
— Регистрация домашних животных осуществляется в целях профилактики особо опасных инфекционных и паразитарных болезней человека и животных, создания единой базы данных домашних животных, в том числе для организации розыска пропавших домашних животных, содействия в формировании ответственного отношения к животным, — сказано приказе.
В соцсетях южноуральцы выражают замешательство по поводу новых правил: одни воображают огромные очереди кошатников и собачников, другие сетуют, что в районных ветстанциях даже нет оборудования для сканирования чипов. От паники владельцев Бобиков и Барсиков может спасти важный нюанс: наказания за отсутствие регистрации у кошек и собак пока не предусмотрено.