Шестерым омичам грозят до 15 лет колонии за серию вооруженных нападений

По данным следствия, с ноября 2022 по ноябрь 2023 года подозреваемые входили в организованную группу. Они совершали разбойные нападения на людей, занимавшихся незаконной продажей наркотиков. Преступники угрожали применением огнестрельного оружия и ножей. Некоторых жертв насильно увозили в лесополосу, где вымогали деньги.