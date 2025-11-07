Шестерым омичам грозят до 15 лет колонии за серию вооруженных нападений

В Омском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении шести местных жителей в возрасте от 21 до 27 лет. Фигурантам огласили обвинительное заключение, была предложен порядок исследования доказательств. Об этом сообщила 7 ноября прокуратура региона.
По данным следствия, с ноября 2022 по ноябрь 2023 года подозреваемые входили в организованную группу. Они совершали разбойные нападения на людей, занимавшихся незаконной продажей наркотиков. Преступники угрожали применением огнестрельного оружия и ножей. Некоторых жертв насильно увозили в лесополосу, где вымогали деньги.
Деятельность группы пресекли после обращения в полицию матери одного из несовершеннолетних потерпевших. Всего пострадало 25 человек, включая двух подростков. Общий материальный ущерб превысил 1,4 млн рублей.
Следующее судебное заседание оп этому делу назначено на 14 ноября.
