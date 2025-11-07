В волгоградском СФР назвали условия получения детских пособий

В частности, каждый трудоспособный член семьи, вне зависимости от формы занятости, должен иметь доход не менее четырёх минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), то есть не менее 89 760 рублей за 12 месяцев. Учитываются зарплата, пенсия, алименты, стипендия, доход от бизнеса и самозанятости, средства от продажи или сдачи в аренду жилья, проценты по вкладам и пр. Требование к доходу смягчат, если его отсутствие связано с уважительной причиной. Например, уважительными причинами отсутствия доходов являются беременность, уход за пожилым человеком или за ребёнком до 3 лет.