Архангельский центр «Полюс» завершил выездную образовательную программу

Занятия в «Мастерской инженерной мысли» прошли с 12 сентября по 30 октября, участие в них приняли более тысячи молодых людей. Они изучали основы инженерного проектирования, программирования, 3D-моделирования, цифрового дизайна и разработки беспилотников. После этого участники курса защищали свои проекты перед экспертами. По завершении обучения все участники получили сертификаты о прохождении программы и возможность продолжения работы над своими проектами уже в сообществе молодых инженеров.