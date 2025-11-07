Архангельский центр «Полюс» завершил выездную образовательную программу

Выездные смены архангельского центра «Полюс» в рамках образовательной программы «Мастерская инженерной мысли» состоялись в четырех городах России по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в агентстве по делам молодежи Архангельской области.
Занятия в «Мастерской инженерной мысли» прошли с 12 сентября по 30 октября, участие в них приняли более тысячи молодых людей. Они изучали основы инженерного проектирования, программирования, 3D-моделирования, цифрового дизайна и разработки беспилотников. После этого участники курса защищали свои проекты перед экспертами. По завершении обучения все участники получили сертификаты о прохождении программы и возможность продолжения работы над своими проектами уже в сообществе молодых инженеров.
«Выездной формат позволил расширить региональный опыт и объединить молодежь из разных уголков страны. Ребята научились работать в команде, искать решения и воплощать идеи, которые могут быть востребованы в самых разных сферах. Это шаг к тому, чтобы из участников выросли настоящие инженеры и исследователи», — отметил директор центра молодых исследователей «Полюс» Олег Минчук.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.