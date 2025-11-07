Ричмонд
Более 840 тысяч жителей Иркутской области привились от гриппа

Сезон гриппа в Приангарье продолжается.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Более 840 тысяч жителей Иркутской области привились от гриппа. Среди них вакцинацию прошли 298 868 детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

— Прививка помогает предотвратить осложнения, укрепляет иммунитет и обеспечивает безопасность в эпидсезон. В Иркутской области в полном объеме доступны противогриппозные вакцины, — уточнил и.о. министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.

Сезон гриппа в Приангарье продолжается. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства (при наличии полиса ОМС) или в мобильных пунктах.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что факты незаконной продажи алкоголя зафиксировали в Иркутской области.