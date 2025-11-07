«Ведьма-целительница» предстанет перед судом за мошенничество в Новосибирске

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней местной жительницы, позиционировавшей себя как целительница. Заместитель прокурора области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по статье о покушении на мошенничество в крупном размере. По данным следствия, весной этого года обвиняемая познакомилась с мужчиной, который обращался к ней за помощью как к целителю.
В ходе общения женщина, узнав о проблемах своего клиента с правоохранительными органами, предложила ему содействие в решении этого вопроса. Она заявила, что может передать деньги сотрудникам силовых структур для предотвращения уголовного преследования.
Под этим предлогом с мая по август она получила от потерпевшего 290 тысяч рублей. Когда средства были получены, мошенница запросила еще один миллион рублей, утверждая, что этой суммы недостаточно для решения проблемы. При этом, как установили следователи, обвиняемая изначально не планировала передавать деньги каким-либо должностным лицам, а действовала с целью хищения чужого имущества.
«В августе 2025 года обвиняемая была задержана оперативными сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области при передаче ей оставшейся части денежных средств, в связи с чем довести до конца свой преступный умысел ей не удалось», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Уголовное дело будет направлено в Искитимский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.