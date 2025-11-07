«Ведьма-целительница» предстанет перед судом за мошенничество в Новосибирске

Под этим предлогом с мая по август она получила от потерпевшего 290 тысяч рублей. Когда средства были получены, мошенница запросила еще один миллион рублей, утверждая, что этой суммы недостаточно для решения проблемы. При этом, как установили следователи, обвиняемая изначально не планировала передавать деньги каким-либо должностным лицам, а действовала с целью хищения чужого имущества.