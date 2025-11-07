«Чудеса случаются»: казахстанец рассказал о подарке голкипера «Интера» своему сыну

Казахстанец под ником Js_tima опубликовал в Threads фотографии, на которых он с сыном позирует рядом и внутри стадиона «Сан Сиро» в Милане. На кадрах болельщики позируют с казахстанским флагом и символикой «Кайрата». Сын автора публикации держал в руках плакат с подписью «Ян Зоммер, подари мне, пожалуйста, свои перчатки! Твой фанат из Казахстана». На других фото мальчик позировал уже и с плакатом, и с перчатками.