«Чудеса случаются»: казахстанец рассказал о подарке голкипера «Интера» своему сыну

Казахстанец в соцсети Threads рассказал, что после матча «Кайрата» с «Интером» голкипер миланского клуба Ян Зоммер подарил юному болельщику из нашей страны перчатки, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Казахстанец под ником Js_tima опубликовал в Threads фотографии, на которых он с сыном позирует рядом и внутри стадиона «Сан Сиро» в Милане. На кадрах болельщики позируют с казахстанским флагом и символикой «Кайрата». Сын автора публикации держал в руках плакат с подписью «Ян Зоммер, подари мне, пожалуйста, свои перчатки! Твой фанат из Казахстана». На других фото мальчик позировал уже и с плакатом, и с перчатками.

По словам отца ребенка, Зоммер действительно подарил свои перчатки после матча. «Вратарь клуба Ян Зommer подарил перчатки, в которых играл против “Кайрата”, моему сыну. Матч Лиги чемпионов, легендарный “Сан Сиро”. Чудеса случаются! Сын сам занимается футболом и играет на позиции вратаря. А сами мы из Шымкента, выход “Кайрата” в ЛЧ подбил нас на поездку», — признался мужчина.

Пользователи соцсети в комментариях отреагировали на публикацию. Выяснилось, что отец с ребенком привлекли внимание других зрителей и их даже сняли на видео. «Так, это были вы! Сняла вас со стороны, надеюсь, вы не против!», «Круто, сын наверно теперь спит в них! Это очень классная мотивация!», «Я от зависти помру и от радости за вас!», «Сыну успехов», — отреагировали казахстанцы.

