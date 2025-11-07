Ричмонд
Новосибирских волонтеров будут поощрять региональным знаком отличия

По инициативе участников проекта Законодательного собрания Новосибирской области «В одной команде со СВОими» региональным волонтерам будут вручать специальный знак отличия.

Источник: Российская газета

Летом 2026 года на одном из обучающих занятий участники проекта предложили отмечать особой наградой заслуги жителей региона, которые на добровольных началах плетут маскировочные сети, шьют и вяжут одежду военнослужащим, собирают средства для покупки оборудования.

Распоряжением спикера Заксобрания Андрея Шимкива создана рабочая группа по внесению изменений в закон «О наградах Новосибирской области». Ее первое заседание провел председатель комитета регионального парламента по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев.

Зампредседателя комитета Законодательного собрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Елена Спасских рассказала о предварительном обсуждении инициативы участниками проекта «В одной команде со СВОими», а также Молодежным парламентом Новосибирской области и волонтерским корпусом. «Нужно определить критерии, потому что доброволец — широкое понятие», — отметила Елена Спасских.

По мнению вице-спикера регионального парламента Романа Яковлева, награждение людей молодого возраста станет стимулом для их ровесников присоединяться к волонтерскому движению. При этом в регионе уже много добровольцев, поддерживающих СВО, поэтому нужно «очень четко и тонко прописать критерии вручения награды за вклад, который приближает общую победу».

Подводя итоги обсуждения, Игорь Умербаев отметил, что «во главу угла должно ставиться оказание помощи нашим ребятам, которые с оружием в руках защищают интересы страны». Поскольку в регионе уже есть награды, предполагающие отмечать заслуги благотворителей, волонтеров, критерии вручения этих наград нужно пересмотреть, дополнить названия знаков отличия и расширить круг людей, которые могут претендовать на награждение.