Новосибирских волонтеров будут поощрять региональным знаком отличия

Подводя итоги обсуждения, Игорь Умербаев отметил, что «во главу угла должно ставиться оказание помощи нашим ребятам, которые с оружием в руках защищают интересы страны». Поскольку в регионе уже есть награды, предполагающие отмечать заслуги благотворителей, волонтеров, критерии вручения этих наград нужно пересмотреть, дополнить названия знаков отличия и расширить круг людей, которые могут претендовать на награждение.