Новосибирских волонтеров будут поощрять региональным знаком отличия

Летом 2026 года на одном из обучающих занятий участники проекта предложили отмечать особой наградой заслуги жителей региона, которые на добровольных началах плетут маскировочные сети, шьют и вяжут одежду военнослужащим, собирают средства для покупки оборудования.
Распоряжением спикера Заксобрания Андрея Шимкива создана рабочая группа по внесению изменений в закон «О наградах Новосибирской области». Ее первое заседание провел председатель комитета регионального парламента по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев.
Зампредседателя комитета Законодательного собрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Елена Спасских рассказала о предварительном обсуждении инициативы участниками проекта «В одной команде со СВОими», а также Молодежным парламентом Новосибирской области и волонтерским корпусом. «Нужно определить критерии, потому что доброволец — широкое понятие», — отметила Елена Спасских.
По мнению вице-спикера регионального парламента Романа Яковлева, награждение людей молодого возраста станет стимулом для их ровесников присоединяться к волонтерскому движению. При этом в регионе уже много добровольцев, поддерживающих СВО, поэтому нужно «очень четко и тонко прописать критерии вручения награды за вклад, который приближает общую победу».
Подводя итоги обсуждения, Игорь Умербаев отметил, что «во главу угла должно ставиться оказание помощи нашим ребятам, которые с оружием в руках защищают интересы страны». Поскольку в регионе уже есть награды, предполагающие отмечать заслуги благотворителей, волонтеров, критерии вручения этих наград нужно пересмотреть, дополнить названия знаков отличия и расширить круг людей, которые могут претендовать на награждение.