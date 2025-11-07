Степную лисицу заметили возле школы в Новосибирском районе

В поселке Элитный Новосибирского района местные жители заметили корсака. Зверя, также известного как степная лисица, видели около школы на улице Фламинго. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
Корсак внешне похож на обыкновенную лису, но отличается значительно более мелкими размерами. Это дикое животное обычно обитает в степных и полупустынных регионах.
Напомним, что в Новосибирске на улице Виктора Уса дикая лиса набросилась на девушку, которая гуляла с той-терьером. Собака спасла хозяйку.