Степную лисицу заметили возле школы в Новосибирском районе

Зверя видели около школы на улице Фламинго.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Элитный Новосибирского района местные жители заметили корсака. Зверя, также известного как степная лисица, видели около школы на улице Фламинго. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

Корсак внешне похож на обыкновенную лису, но отличается значительно более мелкими размерами. Это дикое животное обычно обитает в степных и полупустынных регионах.

Напомним, что в Новосибирске на улице Виктора Уса дикая лиса набросилась на девушку, которая гуляла с той-терьером. Собака спасла хозяйку.