В Новосибирске предупредили о мошенничестве с криптовалютой

Ранее злоумышленники выманивали деньги в рублях, теперь они требуют переводы в криптовалюте. Об этом пишет Сиб.фм.
Схема проста: сначала мошенник звонит или пишет жертве под видом бытовой ситуации, чтобы сбить с толку. Например, он может представиться старшим по дому и попросить сообщить код из СМС якобы для замены домофона. Получив код, преступник получает полный доступ к аккаунту.
Дальше скомпрометированный аккаунт используется для рассылки сообщений контактам жертвы с просьбой помочь купить криптовалюту или перевести крупную сумму. Мошенники объясняют «срочность» и обещают вернуть деньги, полагаясь на доверие знакомых. При попытках проверки они уверяют, что «заняты» или «плохо ловит связь», и настаивают на переводе именно в криптовалюте.
«Мошенники действуют мгновенно: через несколько минут после взлома они блокируют восстановление аккаунта и начинают активное общение с контактами жертвы, чтобы украсть средства. Единственный надежный способ проверить просьбу — лично позвонить или написать другому способом. Криптовалютные переводы необратимы», — отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.