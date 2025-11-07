Трамп подтвердил участие Казахстана в Авраамских соглашениях

Трамп поговорил с Токаевым и Нетаньяху.
Он пояснил, что провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Сегодня все больше стран стремятся принять мир и процветание через мои Соглашения Авраама. Вскоре мы объявим о церемонии подписания, чтобы сделать это официальным, и еще много стран хотят присоединиться к этому клубу силы. Впереди еще многое, объединение стран ради стабильности и роста. Настоящий прогресс, реальные результаты», — заявил он.
Что за соглашения.
Авраамские соглашения — это мирные договоры между Израилем и несколькими арабскими странами. Раньше эти страны не признавали Израиль и не имели с ним официальных отношений. Благодаря соглашениям они открыли посольства и начали торговать.
Информация о том, что Казахстан подпишет документ появилась еще в августе 2025 года. Тогда сообщили, что ведутся переговоры и с Азербайджаном.