Трамп подтвердил участие Казахстана в Авраамских соглашениях

Президент США Дональд Трамп объявил, что Казахстан станет первой страной, присоединяющейся к Авраамским соглашениям в его втором президентском сроке. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Источник: Курсив

Трамп поговорил с Токаевым и Нетаньяху.

Он пояснил, что провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Сегодня все больше стран стремятся принять мир и процветание через мои Соглашения Авраама. Вскоре мы объявим о церемонии подписания, чтобы сделать это официальным, и еще много стран хотят присоединиться к этому клубу силы. Впереди еще многое, объединение стран ради стабильности и роста. Настоящий прогресс, реальные результаты», — заявил он.

Что за соглашения.

Авраамские соглашения — это мирные договоры между Израилем и несколькими арабскими странами. Раньше эти страны не признавали Израиль и не имели с ним официальных отношений. Благодаря соглашениям они открыли посольства и начали торговать.

Информация о том, что Казахстан подпишет документ появилась еще в августе 2025 года. Тогда сообщили, что ведутся переговоры и с Азербайджаном.

