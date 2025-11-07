Ричмонд
В Омске одобрили проект платного моста через реку Омь

Строительство долгожданной переправы может начаться в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

6 ноября проект платного мостового перехода через реку Омь успешно прошел государственную экспертизу. Возведение дороги, которая соединит улицы 1-ю Заречную и Раздольную, может быть стартовать уже в ближайшее время.

Застройщиком выступает компания «ИФР-Омь», среди учредителей которой известные омские строители Армен и Геворг Акопяны. Проектирование дороги поручили компаниям «Автодорпроект», «Стройтраст» и «Проектный институт реконструкции и строительства объектов нефти и газа».

Мост протяженностью 1,2 км планируют построить по концессионной схеме. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Из областного бюджета могут выделить около 300 млн рублей.

Первоначально работы собирались начать в первой половине 2025 года, однако повышение ключевой ставки скорректировало планы. В конце весны зампредседателя правительства Омской области Динар Курманов сообщил, что стройка стартует в текущем году.

Ранее «КП Омск» сообщила, что шестерым местным жителям грозят до 15 лет тюрьмы за вооруженные нападения.