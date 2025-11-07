МОМ поможет подготовиться Узбекистану к переписи населения в 2026 году

В последний раз перепись населения в Узбекистане проводилась в 1989 году. В марте 2021 года был принят закон «О переписи населения», предусматривающий проведение этой процедуры не реже одного раза в десять лет. По официальным данным, в настоящее время из 38-миллионного населения на заработках за пределами страны находятся около 1,3 миллиона человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе около 700 тысяч — в России.