МОМ поможет подготовиться Узбекистану к переписи населения в 2026 году

Источник: Freepik

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана привлекли Международную организацию по миграции (МОМ) для содействия в подготовке к переписи населения, которая пройдет в январе-феврале 2026 года.

Единая перепись населения и сельского хозяйства в Узбекистане, впервые за годы независимости страны, будет проведена с 15 января по 28 февраля 2026 года.

В Национальном комитете по статистике состоялась встреча с представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Узбекистане.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Национального комитета Республики Узбекистан по статистике Зийовуддин Зияев, ответственные сотрудники центрального аппарата, а также глава представительства МОМ в Узбекистане Эндрю Грей и другие представители.

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в реализации мероприятий по переписи населения и сельского хозяйства, а также были подписаны дорожная карта и двусторонний меморандум о сотрудничестве по совместной работе в данном направлении.

«Подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным комитетом Республики Узбекистан по статистике и Международной организацией по миграции», — говорится в сообщении статведомства.

В рамках подписанного документа МОМ поможет в организации совместной информационной кампании к переписи, а также созданию «Демографического атласа Узбекистана».

«Будут организованы совместные информационные кампании, подготовлены баннеры и видеоролики, проведены конкурсы среди журналистов и блогеров. Международные эксперты будут привлечены к созданию “Демографического атласа Узбекистана”, — добавили в ведомстве.

Кроме того, стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества, внедрении современных информационных технологий в процесс переписи и обмене международным опытом.

В октябре постановлением правительства было утверждено положение о порядке подготовки и проведения переписи. В частности, граждане Узбекистана, проживающие за границей более одного года, не будут включены в собранные данные.

В последний раз перепись населения в Узбекистане проводилась в 1989 году. В марте 2021 года был принят закон «О переписи населения», предусматривающий проведение этой процедуры не реже одного раза в десять лет. По официальным данным, в настоящее время из 38-миллионного населения на заработках за пределами страны находятся около 1,3 миллиона человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе около 700 тысяч — в России.