На дорогах Башкирии прогнозируется гололедица и сильный ветер

В Башкирии ожидается ухудшение погоды с гололедицей и ветром.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии сообщило об ухудшении погодных условий, которое ожидается в республике завтра, 8 ноября. Согласно прогнозу, на дорогах образуется гололедица, а скорость ветра может достигать 18 метров в секунду.

Специалисты рекомендуют пешеходам при усилении ветра укрываться в подземных переходах или подъездах жилых домов. Автомобилистам советуют соблюдать повышенную осторожность: держать безопасную дистанцию и выбирать скорость движения с учетом дорожных условий.

