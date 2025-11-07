На дорогах Башкирии прогнозируется гололедица и сильный ветер

МЧС Башкирии сообщило об ухудшении погодных условий, которое ожидается в республике завтра, 8 ноября. Согласно прогнозу, на дорогах образуется гололедица, а скорость ветра может достигать 18 метров в секунду.
Специалисты рекомендуют пешеходам при усилении ветра укрываться в подземных переходах или подъездах жилых домов. Автомобилистам советуют соблюдать повышенную осторожность: держать безопасную дистанцию и выбирать скорость движения с учетом дорожных условий.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.