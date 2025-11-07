Ричмонд
Новый автобус пустят между Сокольским и Нижним Новгородом

Маршрут будет курсировать по кратчайшему пути через село Зарубино.

Источник: Нижегородская правда

Межмуниципальный автобус хотят пустить между Нижним Новгородом и Сокольским. Он будет курсировать по кратчайшему пути через село Зарубино, сообщает ЦРТС.

Ранее с такой инициативой выступили жители Сокольского округа. Новый маршрут соединит населенные пункты района с областным центром и позволит сэкономить в пути полчаса. Также появится новая транспорта связь между селом Зарубино, деревней Петухово (Борский округ) и Нижним Новгородом.

Перевозчик определят через открытый конкурс.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что автобус № 242 продлят от ЖК «Анкудиновский парк» до улицы Долгополова в Нижнем Новгороде.