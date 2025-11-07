Новый автобус пустят между Сокольским и Нижним Новгородом

Ранее с такой инициативой выступили жители Сокольского округа. Новый маршрут соединит населенные пункты района с областным центром и позволит сэкономить в пути полчаса. Также появится новая транспорта связь между селом Зарубино, деревней Петухово (Борский округ) и Нижним Новгородом.