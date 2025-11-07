В Уфе вылечили пациента с тяжелой патологией аорты

Врачи Республиканского кардиологического центра в Уфе вылечили 40-летнего пациента, у которого была тяжелая комбинированная патология аорты. Впервые он поступил в РКЦ в 2010 году с расслаивающей аневризмой аорты, рассказал в своих соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Спустя шесть лет ему провели протезирование восходящего отдела аорты, а после — протезирование клапана. В этом году мужчине сделали третью реконструктивную операцию — протезирование корня аорты с имплантацией клапана (операция Бенталла-Де Боно).
«Пациенту устранили ложный ход, сохранявшийся после прежнего расслоения, полностью восстановлена анатомия сосуда. Операцию проводила бригада под руководством заведующего отделением Рамиля Ижбульдина», — добавил руководитель ведомства.