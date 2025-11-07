В Уфе вылечили пациента с тяжелой патологией аорты

Врачи Республиканского кардиологического центра в Уфе вылечили 40-летнего пациента, у которого была тяжелая комбинированная патология аорты. Впервые он поступил в РКЦ в 2010 году с расслаивающей аневризмой аорты, рассказал в своих соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.