В Бобруйске годовалый ребенок попал в больницу, опрокинув чашку с кипятком. Подробности сообщили в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС.
В Бобруйскую городскую больницу 5 ноября, в среду, был доставлен мальчик 2024 года с термическими ожогами кипятком. Его состояние было тяжелым. Установлено, что, находясь в квартире по месту жительства, ребенок опрокинул на себя чашку с кипятком, которая стояла на столе.
Ранее Минприроды сказало о проверке воздуха после пожара на «Нафтане».
Тем временем МВД озвучило, как блогеры из Гродно тратили и выводили деньги, собранные на лечение ребенка: «Если бы полученные средства пошли на лечение, то сбор был бы закрыт!».
Кроме того, милиционер применил оружие против жителя Мозыря, который пошел на него с ножом: «Позвонила девочка и сообщила, что отец нанес матери ножевые ранения».