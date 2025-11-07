В Бобруйске годовалый ребенок попал в больницу, опрокинув чашку с кипятком

В Бобруйскую городскую больницу 5 ноября, в среду, был доставлен мальчик 2024 года с термическими ожогами кипятком. Его состояние было тяжелым. Установлено, что, находясь в квартире по месту жительства, ребенок опрокинул на себя чашку с кипятком, которая стояла на столе.