Улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде приведут к единому стилю

Чиновники провели анализ существующей ситуации и выявили неудовлетворительное состояние конструкций. Выяснилось, что многие из них устарели, изготовлены из некачественных материалов и расположены хаотично, без учета архитектурных, исторических и стилистических особенностей зданий. Новая концепция призвана сформировать целостный архитектурно-художественный облик городской среды и повысить туристическую привлекательность улицы.