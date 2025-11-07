Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде приведут к единому стилю

Власти города утвердили новую архитектурно-художественную концепцию из-за хаотичного размещения устаревших рекламных конструкций.

Источник: Администрация Нижнего Новгорода

Власти Нижнего Новгорода внесли изменения в архитектурно-художественную концепцию внешнего облика улицы Кожевенной. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии. Главная цель концепции — упорядочить размещение информационных конструкций и сохранить уникальный исторический характер улицы.

Чиновники провели анализ существующей ситуации и выявили неудовлетворительное состояние конструкций. Выяснилось, что многие из них устарели, изготовлены из некачественных материалов и расположены хаотично, без учета архитектурных, исторических и стилистических особенностей зданий. Новая концепция призвана сформировать целостный архитектурно-художественный облик городской среды и повысить туристическую привлекательность улицы.

Новым документом устанавливаются строгие требования к цвету, шрифту и материалам изготовления информационных конструкций, а также четкая схема их размещения на фасадах зданий. Текстовое наполнение вывесок не является предметом рассмотрения концепции и регулируется иными законодательными и нормативными актами.

Ранее сообщалось, что архитектурный дизайн-код утвердили для центра Нижнего Новгорода.