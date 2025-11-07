В Нижегородской области начался сезон подкормки птиц

Традиционно подкормка проводится в холодное время года, с осени до весны. В них задействованы не только сотрудники регионального минлесхоза, но и охотники. Совместными усилиями они обеспечивают птиц дополнительными источниками питания, чтобы они могли благополучно пережить зиму. Зерновые смеси, включая овес, пшеницу, подсолнечник, а также плоды рябины и калины, размещают в специализированных кормушках и на обустроенных площадках. Они расположены в местах обитания птиц, вдалеке от автомобильных трасс и жилых зон.