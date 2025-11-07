В Нижегородской области начался сезон подкормки птиц

Сезон подкормки птиц стартовал в Нижегородской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Традиционно подкормка проводится в холодное время года, с осени до весны. В них задействованы не только сотрудники регионального минлесхоза, но и охотники. Совместными усилиями они обеспечивают птиц дополнительными источниками питания, чтобы они могли благополучно пережить зиму. Зерновые смеси, включая овес, пшеницу, подсолнечник, а также плоды рябины и калины, размещают в специализированных кормушках и на обустроенных площадках. Они расположены в местах обитания птиц, вдалеке от автомобильных трасс и жилых зон.
«Мы обеспечиваем регулярную выкладку зерновых кормов, монтируем специализированные кормушки, обустраиваем дуплянки, предназначенные для сов и водоплавающих птиц, создаем галечники и порхалища, необходимые для жизнедеятельности боровой дичи. В зимний период на лесных территориях региона обитают такие охотничьи виды, как серая куропатка, глухарь, тетерев и рябчик. Для них организуем специализированные подкормочные площадки с достаточным количеством зерна», — подчеркнул министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.