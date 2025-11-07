В Ростове обсудили работу по укреплению общественного здоровья

Власти Ростова-на-Дону обсудили планы и достижения программы «Укрепление общественного здоровья», ее реализуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Основная цель — увеличить ожидаемую продолжительность жизни, к 2030 году — до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. Глава города Александр Скрябин отметил, что поставленная задача требует совместных усилий разных ведомств и отраслей, а не только медиков.
В частности, поддерживать свое здоровье ростовчане могут во время занятий спортом. В городе уже доступны больше двух тысяч спортобъектов, а до конца года должны капитально обновить еще четыре дворовых площадки.
Не забывают и пожилых ростовчан. Например, участники проекта «Время активных» проводят много времени на свежем воздухе. Если встречи перенесут в помещения, то пенсионеры смогут заниматься спортом круглый год. За полгода организовали полторы тысячи таких занятий, их посетили 2,5 тысячи человек.
Кроме спорта, в донской столице собираются популяризовать здоровое питание. Этим займутся шесть центров здоровья, ожидается участие предприятий общепита. Например, некоторые крупные торговые сети уже начали организовывать «здоровые полки» и «островки здоровья».
Еще одно направление — внедрение корпоративных программ здоровья на предприятиях.
Александр Скрябин подчеркнул, что успех в этой масштабной работе зависит от совместных усилий властей, бизнеса и личной позиции каждого жителя донской столицы.
