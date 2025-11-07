Нижегородское здравоохранение откажется от бумажных направлений ко врачам

Система здравоохранения Нижегородской области переходит на цифровые направления к врачу. Такие изменения начнут действовать уже с 1 декабря 2025 года, сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Теперь попасть на консультацию ко врачу можно будет только по электронному направлению врача поликлиники, бумажные варианты для этого использоваться не будут.
Применять такую систему будут в областном онкоцентре, диагностическом центре, областной больнице им. Семашко, также с помощью электронных направлений можно будет пройти плановую госпитализацию, сдать анализы, а также получить услуги по КТ, МРТ, УЗИ и ЭКГ.
При этом с цифровым направлением пациент сможет самостоятельно записаться к врачам ведущий областных медорганизаций, выбрав удобную дату и время на Госуслугах.
Алексей Никонов также напомнил, что цифровые направления в регионе выдаются уже несколько лет, и пояснил, что направление через Единую цифровую платформу здравоохранения будет оформлять сам врач. Он и сообщит пациенту дату и время консультации.
Если же ближайшие две недели не будет мест для записи, человека поставят в лист ожидания и, как только время появится, запишут и сообщат по телефону о приеме.
«При наличии электронного направления пациент может сам записаться на Госуслугах, выбрав удобную дату и время», — уточнил Никонов.
При этом каналы записи на приём к врачу поликлиники также остаются рабочими: телефон регистратуры, личное обращение, Портал пациента или Госуслуги, сервис 122.
