Нижегородское здравоохранение откажется от бумажных направлений ко врачам

Теперь попасть на консультацию ко врачу можно будет только по электронному направлению врача поликлиники.

Источник: Нижегородская правда

Система здравоохранения Нижегородской области переходит на цифровые направления к врачу. Такие изменения начнут действовать уже с 1 декабря 2025 года, сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Теперь попасть на консультацию ко врачу можно будет только по электронному направлению врача поликлиники, бумажные варианты для этого использоваться не будут.

Применять такую систему будут в областном онкоцентре, диагностическом центре, областной больнице им. Семашко, также с помощью электронных направлений можно будет пройти плановую госпитализацию, сдать анализы, а также получить услуги по КТ, МРТ, УЗИ и ЭКГ.

При этом с цифровым направлением пациент сможет самостоятельно записаться к врачам ведущий областных медорганизаций, выбрав удобную дату и время на Госуслугах.

Алексей Никонов также напомнил, что цифровые направления в регионе выдаются уже несколько лет, и пояснил, что направление через Единую цифровую платформу здравоохранения будет оформлять сам врач. Он и сообщит пациенту дату и время консультации.

Если же ближайшие две недели не будет мест для записи, человека поставят в лист ожидания и, как только время появится, запишут и сообщат по телефону о приеме.

«При наличии электронного направления пациент может сам записаться на Госуслугах, выбрав удобную дату и время», — уточнил Никонов.

При этом каналы записи на приём к врачу поликлиники также остаются рабочими: телефон регистратуры, личное обращение, Портал пациента или Госуслуги, сервис 122.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что почти 13 тысяч пациентов с простудными заболеваниями выявили в регионе за неделю.