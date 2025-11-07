В Нижегородской области завершается создание «Технопарка Н2О»

Создание центра научных разработок «Технопарка Н2О» завершается в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Кулибин» в Нижегородской области. Его работа будет отвечать задачам национального проекта «Новые материалы и химия», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Строительная готовность «Технопарка Н2О» составляет более 90%. На объекте ведутся отделочные работы, устройство инженерных сетей, монтаж входной группы и благоустройство прилегающей территории. Инфраструктура учреждения включает в себя инновационно-технологический центр для содействия развитию резидентов, лабораторные помещения, конференц-зал и переговорную комнату. Потенциальные резиденты уже найдены на большую часть площадей технопарка. Эти компании планируют вести свою деятельность в области химии и приборостроения.
«ОЭЗ “Кулибин” первой среди преференциальных территорий в стране реализует стратегию низкоуглеродного развития. Экология, забота о природе — актуальное направление нашей работы. Создание “Технопарка Н2О” находится в завершающей стадии, и благоустройство является важной его частью», — подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.