Как воронежцам провести выходные

О событиях города и области — в материале vrn.aif.ru.

Источник: АиФ Воронеж

8 ноября

Театр оперы и балета

18:00 | Опера «Родина электричества» | 16+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова

12:00 | «Маленькие трагедии» | 18+

Никитинский театр

18:00 | «Двенадцатая ночь» | 12+

Новый театр

16:00 | «Мой дедушка был вишней» | 6+

Воронежская филармония

18:00 | Проект OpensoundOrchestra | 12+

Театр «Кот»

13:00 | «Серёжа очень тупой» | 12+

15:00 | «Вредный спектакль» | 3+

18:00 | «Имя» | 16+

Дворцовый комплекс Ольденбургских

С 9:30 | Выставка «Женщина. Лики XIX в.» | 0+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского

Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+

Выставка из серии «Открывая фонды»: «Воронежа любимые места» | 0+

Воронежский концертный зал

16:00 | Концерт «Легенды в джазе» | 0+

Воронежский океанариум

11:30 | Показательное кормление енотов «Весёлый движ» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки»

10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 12+

9 ноября

Театр оперы и балета

12:00 | Опера «Родина электричества» | 16+

15:00 | Концерт «Прекрасное барокко» | 6+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова

15:00 | Театральный квартирник «Ближе» | 16+

18:00 | «Итальянский брак» | 16+

Никитинский театр

18:00 | «Двенадцатая ночь» | 12+

Новый театр

19:00 | «За белым кроликом» | 14+

Воронежская филармония

13:00 | «Игра в джаз». Big Band Воронежской филармонии | 6+

Театр «Кот»

12:00 | «И мы идем» | 12+

16:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского

19:00 | Экскурсия по выставке «СССР. Вехи большой страны» | 12+

20:30 | Концерт гитарного оркестра «Большое баррэ» | 12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских

С 9:30 | Выставка «Женщина. Лики XIX в.» | 0+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский океанариум

12:00 | Экскурсионный маршрут «Обезьяний паркур» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки»

10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

12:00 | Пешая экскурсия «Костенки без палеолита» | 6+

15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 12+