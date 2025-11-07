Как воронежцам провести выходные

8 ноября
Театр оперы и балета
18:00 | Опера «Родина электричества» | 16+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова
12:00 | «Маленькие трагедии» | 18+
Никитинский театр
18:00 | «Двенадцатая ночь» | 12+
Новый театр
16:00 | «Мой дедушка был вишней» | 6+
Воронежская филармония
18:00 | Проект OpensoundOrchestra | 12+
Театр «Кот»
13:00 | «Серёжа очень тупой» | 12+
15:00 | «Вредный спектакль» | 3+
18:00 | «Имя» | 16+
Дворцовый комплекс Ольденбургских
С 9:30 | Выставка «Женщина. Лики XIX в.» | 0+
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского
Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+
Выставка из серии «Открывая фонды»: «Воронежа любимые места» | 0+
Воронежский концертный зал
16:00 | Концерт «Легенды в джазе» | 0+
Воронежский океанариум
11:30 | Показательное кормление енотов «Весёлый движ» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки»
10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 12+
9 ноября
Театр оперы и балета
12:00 | Опера «Родина электричества» | 16+
15:00 | Концерт «Прекрасное барокко» | 6+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова
15:00 | Театральный квартирник «Ближе» | 16+
18:00 | «Итальянский брак» | 16+
Никитинский театр
18:00 | «Двенадцатая ночь» | 12+
Новый театр
19:00 | «За белым кроликом» | 14+
Воронежская филармония
13:00 | «Игра в джаз». Big Band Воронежской филармонии | 6+
Театр «Кот»
12:00 | «И мы идем» | 12+
16:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского
19:00 | Экскурсия по выставке «СССР. Вехи большой страны» | 12+
20:30 | Концерт гитарного оркестра «Большое баррэ» | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских
С 9:30 | Выставка «Женщина. Лики XIX в.» | 0+
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум
12:00 | Экскурсионный маршрут «Обезьяний паркур» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки»
10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
12:00 | Пешая экскурсия «Костенки без палеолита» | 6+
15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 12+